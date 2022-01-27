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Сегодня, 10:03

У Лионеля Месси испортились отношения с Пике из-за зарплаты в «Барселоне»

Пике отказался идти на понижение зарплаты в «Барселоне» ради Месси
Виктория Кравченко

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси разочарован действиями экс-одноклубника Жерара Пике, который отказался идти на понижение зарплаты, чтобы у аргентинца появилась возможность остаться в каталонском клубе, рассказал журналист Луис Канут в программе Onze на TV3.

«Прошлое продление контракта Пике сделало Месси больно, он разочарован. Он чувствует, что его предали. Пике не продлевал контракт до тех пор, пока Месси не ушел из «Барсы». По мнению Месси, он мог продлить контракт раньше, чтобы попытаться предотвратить его уход», — сказал Канут.

34-летний аргентинец перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2021 года на правах свободного агента. Он не смог остаться в каталонском клубе из-за финансовых проблем «Барсы».

Жерар Пике
Лионель Месси
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