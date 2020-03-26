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Новости   //    Футбол   //    Испания

У игрока «Жироны» выявлен коронавирус

04:39
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«Жирона» на официальном сайте объявила, что один из игроков заразился коронавирусом. Имя футболиста, который сдал положительный тест, не раскрывается.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 464 тысяч человек. Умерших — 20 942, выздоровевших — 113 802. В России на данный момент 658 случаев заражения, три человека умерли.

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