У игрока «Жироны» выявлен коронавирус

«Жирона» на официальном сайте объявила, что один из игроков заразился коронавирусом. Имя футболиста, который сдал положительный тест, не раскрывается.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 464 тысяч человек. Умерших — 20 942, выздоровевших — 113 802. В России на данный момент 658 случаев заражения, три человека умерли.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется