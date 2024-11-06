У игрока «Реала» Тчуамени диагностировали растяжение связок

В «Реале» сообщили, что у полузащитника команды Орельена Тчуамени диагностировано растяжение связок левой лодыжки.

«После обследования, проведенного сегодня медицинской службой «Реала» нашего игрока Орельена Тчуамени, у него диагностировали растяжение связок левой лодыжки», — говорится в сообщении «сливочных».

По информации зарубежных СМИ, полузащитник пропустит несколько недель.

24-летний футболист получил повреждение во вторник, 5 ноября, в матче общего этапа Лиги чемпионов против «Милана» (1:3).

В нынешнем сезоне Тчуамени провел 15 матчей за «Реал» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.