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Сегодня, 17:43

У игрока «Реала» Тчуамени диагностировали растяжение связок

Алина Савинова
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В «Реале» сообщили, что у полузащитника команды Орельена Тчуамени диагностировано растяжение связок левой лодыжки.

«После обследования, проведенного сегодня медицинской службой «Реала» нашего игрока Орельена Тчуамени, у него диагностировали растяжение связок левой лодыжки», — говорится в сообщении «сливочных».

По информации зарубежных СМИ, полузащитник пропустит несколько недель.

24-летний футболист получил повреждение во вторник, 5 ноября, в матче общего этапа Лиги чемпионов против «Милана» (1:3).

В нынешнем сезоне Тчуамени провел 15 матчей за «Реал» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Футбол
ФК Реал
Орельен Тчуамени
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 12 11 0 1 40-11 33
2
 Реал 11 7 3 1 21-11 24
3
 Атлетико 12 6 5 1 18-7 23
4
 Вильярреал 11 6 3 2 20-19 21
5
 Осасуна 12 6 3 3 17-16 21
6
 Атлетик 12 5 4 3 18-12 19
7
 Бетис 12 5 4 3 12-10 19
8
 Мальорка 12 5 3 4 10-9 18
9
 Р. Вальекано 11 4 4 3 12-10 16
10
 Сельта 12 5 1 6 18-20 16
11
 Р. Сосьедад 12 4 3 5 10-10 15
12
 Жирона 12 4 3 5 15-17 15
13
 Севилья 12 4 3 5 12-17 15
14
 Алавес 12 4 1 7 14-19 13
15
 Леганес 12 2 5 5 12-16 11
16
 Хетафе 12 1 7 4 8-10 10
17
 Эспаньол 12 3 1 8 11-22 10
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Алавес – Мальорка
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Жирона – Леганес
 4 : 3
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Барселона – Эспаньол
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