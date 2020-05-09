У хавбека «Гранады» обнаружили коронавирус. Это третий случай в ла лиге

Полузащитник «Гранады» Янхель Эррера сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, утверждает Marca. По информации СМИ, у 22-летнего венесуэльского футболиста болезнь протекает без симптомов.

Тестирование прошло в клубе 6 мая. Ближайшие несколько дней Эррера проведет на самоизоляции. Затем он пройдет повторное тестирование.

Ранее коронавирус обнаружили у защитника «Атлетико» Ренана Лоди и вратаря «Реала Сосьедада» Алекса Ромеро.