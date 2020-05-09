У хавбека «Гранады» обнаружили коронавирус. Это третий случай в ла лиге
21:19
Полузащитник «Гранады» Янхель Эррера сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, утверждает Marca. По информации СМИ, у 22-летнего венесуэльского футболиста болезнь протекает без симптомов.
Тестирование прошло в клубе 6 мая. Ближайшие несколько дней Эррера проведет на самоизоляции. Затем он пройдет повторное тестирование.
Ранее коронавирус обнаружили у защитника «Атлетико» Ренана Лоди и вратаря «Реала Сосьедада» Алекса Ромеро.
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