У главного тренера "Севильи" Хоакина Капарроса обнаружили хронический лейкоз

Врачи поставили диагноз хронический лейкоз главному тренеру "Севильи" Хоакину Капарросу, информирует официальный Твиттер команды. Об сообщили на послематчевой конференции 31-го тура чемпионата Испании с "Вальядолидом" (2:0).
Капаррос возглавил "Севилью" в марте 2019-го после ухода Пабло Мачина. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
"Нервионцы" занимают пятое место в турнирной таблице ла лиги с 49 очками.
Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лиги, календарь и результаты матчей
In today's post-match conference, Joaquín Caparrós has confirmed that doctors have diagnosed him with a chronic leukemia. pic.twitter.com/cFuI6Y2WH2– Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) 7 апреля 2019 г.
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