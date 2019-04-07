У главного тренера "Севильи" Хоакина Капарроса обнаружили хронический лейкоз

Врачи поставили диагноз хронический лейкоз главному тренеру "Севильи" Хоакину Капарросу, информирует официальный Твиттер команды. Об сообщили на послематчевой конференции 31-го тура чемпионата Испании с "Вальядолидом" (2:0).

Капаррос возглавил "Севилью" в марте 2019-го после ухода Пабло Мачина. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

"Нервионцы" занимают пятое место в турнирной таблице ла лиги с 49 очками.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лиги, календарь и результаты матчей