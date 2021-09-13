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У Черышева диагностировано повреждение колена

18:53
Денис Черышев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Денис Черышев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Валенсия» на своем официальном сайте проинформировала, какой диагноз был поставлен полузащитнику Денису Черышеву.

Россияснин был заменен из-за повреждения в конце первого тайма матча 4-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (4:1).

30-летнему хавбеку диагностировали растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена. Россиянин будет проходить курс лечения, клуб не назвал сроки его возвращения в строй.

В сезоне-2021/22 Черышев принял участие в 4 матчах испанского чемпионата и отметился 2 голевыми передачами.

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Иван Шитик все материалы автора

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