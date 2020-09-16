«У Царя есть сообщение для вас». Мостовой обратился к «Сельте» перед первым домашним матчем команды в сезоне
Бывший футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой обратился к клубу в преддверии первого домашнего матча команды в сезоне-2020/21.
— Добрый день, друзья, добрый день, фанаты «Сельты», — сказал Мостовой в ролике, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте клуба. — У Царя (прозвище Мостового в «Сельте») есть сообщение для вас. Начинается новый сезон. В прошлом сезоне мы достаточно поволновались, ждали до последнего дня, останемся ли в ла лиге. В этом году мы должны измениться. Предстоит много работы. Если однажды вам понадобится помощь от бывшего игрока, такого, как я — то я всегда готов. Еще увидимся, удачи!
Во 2-м туре чемпионата Испании «Сельта» проведет первый домашний матч сезона-2020/21 против «Эйбара». Начало встречи — в 22.00 (мск).
?Buenas tardes, amigos! ?Buenas tardes, afici?n del Celta! ??? El Zar tiene un mensaje para vosotros. pic.twitter.com/rwqKHfdq98— RC Celta | #NovaPartida2021 (@RCCelta) September 15, 2020