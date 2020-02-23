У Азара диагностирована трещина в малоберцовой кости, он может пропустить 2 месяца

У форварда «Реала» Эдена Азара диагностирована трещина в правом дистальном отделе малоберцовой кости, сообщает официальный сайт клуба.

Бельгиец получил травму в мтче 25-го тура против «Леванте» (0:1). Он может пропустить около двух месяцев.

Азар недавно восстановился после травмы, полученной в ноябре в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:2).

В нынешнем сезоне форвард провел 10 матчей в чемпионате Испании и забил один гол.