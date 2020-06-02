У 160 человек в ла лиге и сегунде выявлены антитела к коронавирусу
15:40
Стали известны результаты тестирования игроков и сотрудников клубов ла лиги и сегунды на антитела к коронавирусу. Всего антитела были обнаружены в крови 160 футболистов и сотрудников команд, сообщает El Mundo Deportivo со ссылкой на COPE.
Президент ла лиги Хавьер Тебас ранее сообщал, что в примере было выявлено 8 инфицированных.
Ранее появилась информация, что пять игроков и два тренера «Барселоны» переболели коронавирусом.
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