У 160 человек в ла лиге и сегунде выявлены антитела к коронавирусу

Стали известны результаты тестирования игроков и сотрудников клубов ла лиги и сегунды на антитела к коронавирусу. Всего антитела были обнаружены в крови 160 футболистов и сотрудников команд, сообщает El Mundo Deportivo со ссылкой на COPE.

Президент ла лиги Хавьер Тебас ранее сообщал, что в примере было выявлено 8 инфицированных.

Ранее появилась информация, что пять игроков и два тренера «Барселоны» переболели коронавирусом.