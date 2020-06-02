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Новости   //    Футбол   //    Испания

У 160 человек в ла лиге и сегунде выявлены антитела к коронавирусу

15:40
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Стали известны результаты тестирования игроков и сотрудников клубов ла лиги и сегунды на антитела к коронавирусу. Всего антитела были обнаружены в крови 160 футболистов и сотрудников команд, сообщает El Mundo Deportivo со ссылкой на COPE.

Президент ла лиги Хавьер Тебас ранее сообщал, что в примере было выявлено 8 инфицированных.

Ранее появилась информация, что пять игроков и два тренера «Барселоны» переболели коронавирусом.

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