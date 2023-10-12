Тюкавин заявил, что потребует от Захаряна проставиться после первого гола за «Реал Сосьедад»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, что продолжает общаться с полузащитником «Реала Сосьедад» Арсеном Захаряном.

— С Арсеном по-прежнему переписываемся и общаемся, скидываем рилсы друг другу. Знаю, что вышел против «Атлетико», следим за ним, — приводит Sport24 слова Тюкавина.

— После первого гола Захаряна потребуешь у него проставу?

— Да, конечно (смеется).

20-летний Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно за 13 миллионов евро. Его контракт с испанским клубом действует до конца сезона-2028/29. Ранее полузащитник выступал за «Динамо».

После перехода в «Реал Сосьедад» Захарян провел 3 матча в ла лиге, не отметившись результативными действиями.