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Тюкавин объяснил, почему не играет Арсен Захарян

Диана Андрющенко
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Нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин считает, что российский полузащитник Арсен Захарян оказался не готов к чемпионату Испании.

«Не особо (Общается с Захаряном. — Прим. «СЭ»), но слежу за ним. Опять у него какое-то повреждение. Не знаю, что с ним происходит. Наверное, неготовый уехал к такому чемпионату и интенсивности матчей и тренировок. Организм должен привыкнуть к таким нагрузкам, но, возможно, не успел и из-за этого появлялись проблемы. То болел, то травмировался», — цитирует Тюкавина «КП Спорт».

По его словам, Захарян должен адаптироваться к испанскому чемпионату.

«Он по контракту еще 80 лет в «Сосьедаде», так что все нормально будет. Надеюсь, заиграет», — добавил Тюкавин.

В нынешнем сезоне Захарян не сыграл за «Реал Сосьедад» ни одной минуты.

Источник: «КП Спорт»
Арсен Захарян
Константин Тюкавин
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 15 11 1 3 43-16 34
2
 Реал 14 10 3 1 30-11 33
3
 Атлетико 15 9 5 1 26-8 32
4
 Атлетик 15 7 5 3 22-14 26
5
 Вильярреал 14 7 5 2 27-23 26
6
 Мальорка 15 7 3 5 15-13 24
7
 Жирона 15 6 4 5 22-20 22
8
 Осасуна 14 6 4 4 19-22 22
9
 Р. Сосьедад 15 6 3 6 13-11 21
10
 Бетис 15 5 5 5 16-18 20
11
 Сельта 15 5 3 7 23-27 18
12
 Севилья 14 5 3 6 13-18 18
13
 Р. Вальекано 14 4 4 6 14-16 16
14
 Леганес 15 3 6 6 14-20 15
15
 Лас-Пальмас 15 4 3 8 20-26 15
16
 Алавес 15 4 2 9 16-25 14
17
 Хетафе 15 2 7 6 10-13 13
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Барселона – Лас-Пальмас
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