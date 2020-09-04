Tyc Sports: Месси принял решение остаться в «Барселоне» до июня 2021 года

Форвард «Барселоны» Лионель Месси принял решение остаться в команде до конца сезона-2020/21. Об этом сообщает Tyc Sports.

По данным источника, аргентинец решил не уходить и отработать до конца свой контракт, который истекает летом 2021 года. Ранее он просил клуб о расторжении соглашения, но в «Барсе» ответили отказом. Нападающий решил, что ему лучше не идти в суд, чтобы отстаивать право расторгнуть контракт, а провести в каталонском клубе еще один сезона.

Ранее сообщалось, что Месси может перейти в «Манчестер Сити». По версии «Барселоны» и ла лиги, в контракте действует сумма отступных в 700 миллионов евро. Футболист и его отец, выполняющий также функции агента своего сына, не согласны с этим.

33-летний Лионель Месси является воспитанником сине-гранатовых. В минувшем сезоне он провел за клуб 44 матча во всех турнирах, забил 31 гол и сделал 26 результативных передач.