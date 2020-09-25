«Ты не заслужил, чтобы тебя так выгоняли из команды». Месси обратился к Суаресу

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отреагировал на переход форварда «сине-гранатовых» Луиса Суареса в «Атлетико».

— Я уже догадывался о том, что произойдет, но сегодня зашел в раздевалку и окончательно в этом убедился, — написал у себя в Instagram Месси. — Будет сложно больше не проводить с тобой время как на поле, так и за его пределами. Мы будем скучать по тебе. Столько лет, столько мате, совместных обедов и ужинов... Много вещей, которые никогда не забыть.

Будет странно видеть тебя в футболке другой команды, еще более странным будет играть против тебя. Ты — один из самых важных игроков в истории клуба, ты добился многих индивидуальных и командных достижений. Ты не заслужил, чтобы тебя выгоняли таким образом. Но правда в том, что я теперь уже ничему не удивлюсь.

Желаю тебе всего наилучшего в твоем новом испытании. Очень люблю тебя, скоро увидимся, друг.

Ранее стало известно, что Суарес перешел в «Атлетико» на правах свободного агента. Летом сам Месси планировал покинуть «Барселону», однако объявил, что проведет в команде еще один сезон.