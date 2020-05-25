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«Ты крохотный». Экс-защитник «Эспаньола» вспомнил об издевательствах над Месси

04:46
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Экс-защитник «Эспаньола» Альваро Гонсалес вспомнил о противоборстве с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси.

— Это довольно забавный анекдот, — цитирует Гонсалеса RMC. — Был период, когда проводили три дерби подряд, очень интенсивные матчи.

Мы подтрунивали друг над другом. Я сказал ему: «Ты действительно мелкий, крохотный». Он смотрит на меня и отвечает: «Ты на самом деле плохо играешь в футбол». Последнее слово осталось за мной: «Да, мы оба правы». Вместе посмеялись, и эта история вызвала много улыбок в Испании.

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