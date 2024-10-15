TV4: пострадавшая в Швеции женщина обвинила Мбаппе в изнасиловании

Нападающего «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе обвинили в изнасиловании, сообщает TV4 News.

По информации источника, женщина, предположительно ставшая жертвой изнасилования, обвинила в произошедшем футболиста. Она обратилась за медицинской помощью.

14 октября появилась информация, что в отеле в центре Стокгольма произошло изнасилование. В этом же отеле проживал Мбаппе вместе с семьей, а также его бывший одноклубник по «ПСЖ» Норди Мукиеле. Футболист опроверг информацию о своей причастности к инциденту.

15 октября прокуратура Швеции подтвердила, что начала расследование произошедшего, но отказалась называть подозреваемых в изнасиловании.