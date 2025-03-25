Гюлер: «Я обязательно добьюсь успеха в «Реале»

Турецкий полузащитник «Реала» Арда Гюлер уверен, что сможет добиться успеха в мадридском клубе.

«Я обязательно добьюсь успеха в «Реале». «Реал» дал мне план, и я все еще верю в него. Я добьюсь успеха в этом клубе», — цитирует футболиста журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Гюлер перешел в «Реал» летом 2023 года. Всего за «сливочных» 20-летний полузащитник провел 43 матча, в которых забил 9 голов и сделал 5 результативных передач. Его контракт с командой рассчитан до 2029 года.

После 28 туров нынешнего сезона «Реал» располагается на втором месте в чемпионате Испании с 60 очками.