25 марта, 10:30

Гюлер: «Я обязательно добьюсь успеха в «Реале»

Алина Савинова

Турецкий полузащитник «Реала» Арда Гюлер уверен, что сможет добиться успеха в мадридском клубе.

«Я обязательно добьюсь успеха в «Реале». «Реал» дал мне план, и я все еще верю в него. Я добьюсь успеха в этом клубе», — цитирует футболиста журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Гюлер перешел в «Реал» летом 2023 года. Всего за «сливочных» 20-летний полузащитник провел 43 матча, в которых забил 9 голов и сделал 5 результативных передач. Его контракт с командой рассчитан до 2029 года.

После 28 туров нынешнего сезона «Реал» располагается на втором месте в чемпионате Испании с 60 очками.

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 8 7 0 1 19-9 21
2
 Барселона 7 6 1 0 21-5 19
3
 Вильярреал 8 5 1 2 14-8 16
4
 Эльче 7 3 4 0 10-6 13
5
 Атлетик 8 4 1 3 9-9 13
6
 Эспаньол 7 3 3 1 10-9 12
7
 Бетис 7 3 3 1 11-7 12
8
 Атлетико 7 3 3 1 14-9 12
9
 Хетафе 8 3 2 3 9-11 11
10
 Севилья 7 3 1 3 11-10 10
11
 Осасуна 8 3 1 4 7-8 10
12
 Алавес 7 2 2 3 6-7 8
13
 Валенсия 8 2 2 4 10-14 8
14
 Леванте 8 2 2 4 13-14 8
15
 Овьедо 8 2 0 6 4-14 6
16
 Жирона 8 1 3 4 5-17 6
17
 Р. Сосьедад 7 1 2 4 7-11 5
18
 Сельта 7 0 5 2 6-9 5
19
 Р. Вальекано 7 1 2 4 7-10 5
20
 Мальорка 8 1 2 5 7-13 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.10 22:00
Осасуна – Хетафе
 2 : 1
4.10 15:00
Овьедо – Леванте
 0 : 2
4.10 17:15
Жирона – Валенсия
 2 : 1
4.10 19:30
Атлетик – Мальорка
 2 : 1
4.10 22:00
Реал – Вильярреал
 3 : 1
5.10 15:00
Алавес – Эльче
 - : -
5.10 17:15
Севилья – Барселона
 - : -
5.10 19:30
Эспаньол – Бетис
 - : -
5.10 19:30
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 - : -
5.10 22:00
Сельта – Атлетико
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 9
Хулиан Альварес

Хулиан Альварес

Атлетико

 6
Карл Этта Эйонг

Карл Этта Эйонг

Леванте

 5
П
Луис Милья

Луис Милья

Хетафе

 5
Маркус Рэшфорд

Маркус Рэшфорд

Барселона

 4
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 4
И К Ж
Серхио Камельо

Серхио Камельо

Райо Вальекано

 5 1 2
Федерико Виньяс

Федерико Виньяс

Овьедо

 6 1 2
Александр Серлот

Александр Серлот

Атлетико

 6 1 2
Вся статистика

