Французское издание L'Equipe сообщило, «Ювентус» интересуется форвардом «Барселоны» Лионелем Месси. В Турине мечтают создать атакующий дуэт с участием Месси и Криштиану Роналду, чтобы выиграть Лигу чемпионов.

Болельщики с большим интересов отреагировали на данное сообщение.

DEN777M: «Месси никогда не пойдет в команду , где играет Криштиану».

сергей леонтьев: «Как говорится, два медведя вряд ли уживутся в одной берлоге».

oleg.bob: «Поздновато создавать супердуэт! Вот если бы лет 5-10 назад...»

Учитель Сплинтер: «Это была бы связка на все времена... Мечтать не вредно, вот и помечтаем».

a_k.i.s.: «Да, вот на это реально интересно будет посмотреть».

krinf15: «Канешна, это была бы просто бомбическая связка! Но, увы, этот проект, скорее всего, только из области фантастики!»

Кира Иванова: «Мир бы сошел с ума даже если бы в товарищеской встрече они бы сыграли всесте за какую то одну команду».

Kingarthur: «Туда бы еще Федю Смолова, будет супер-пупер трио».