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Тшуамени — о переходе Кунде в «Барселону»: «Теперь между нами война»

Тшуамени поздравил Кунде с переходом в «Барселону»
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Жюль Кунде и Орельен Тшуамени.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Реала» Орельен Тшуамени отреагировал на переход защитника Жюля Кунде из «Севильи» в «Барселону».

«Поздравляю, мой бро. Теперь между нами война», — написал Тшуамени в социальных сетях, добавив смеющийся смайлик.

Тшуамени и Кунде являются воспитанниками «Бордо». Они вместе выступали в начале карьеры за жирондинцев.

Жюль Кунде. «Барселона» объявила о достижении соглашения по переходу Кунде из «Севильи»

Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
Жюль Кунде
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Кунде отреагировал на переход в «Барселону»
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