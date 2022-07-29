Тшуамени поздравил Кунде с переходом в «Барселону»

Полузащитник «Реала» Орельен Тшуамени отреагировал на переход защитника Жюля Кунде из «Севильи» в «Барселону».

«Поздравляю, мой бро. Теперь между нами война», — написал Тшуамени в социальных сетях, добавив смеющийся смайлик.

Тшуамени и Кунде являются воспитанниками «Бордо». Они вместе выступали в начале карьеры за жирондинцев.