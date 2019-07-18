Триппьер определился с игровым номером в "Атлетико"

Новичок "Атлетико", защитник Киран Триппьер будет выступать за клуб под 23-м номером, информирует официальный Twitter "матрасников". Ранее стало известно, что 28-летний английский футболист перешел в испанскую команду из "Тоттенхэма".
В прошлом сезоне Триппьер провел за "Тоттенхэм" 38 матчей, забил один гол и отдал 5 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 35 миллионов евро.
🔥 @trippier2 is our new number 2⃣3⃣! 🔥#AúpaAtleti #WelcomeTrippier pic.twitter.com/UpG3nJdiE1— Atlético de Madrid (@atletienglish) 18 июля 2019 г.
Загрузка...