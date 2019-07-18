Триппьер определился с игровым номером в "Атлетико"

Новичок "Атлетико", защитник Киран Триппьер будет выступать за клуб под 23-м номером, информирует официальный Twitter "матрасников". Ранее стало известно, что 28-летний английский футболист перешел в испанскую команду из "Тоттенхэма".

В прошлом сезоне Триппьер провел за "Тоттенхэм" 38 матчей, забил один гол и отдал 5 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 35 миллионов евро.

Триппьер перешел в "Атлетико" из "Тоттенхэма"