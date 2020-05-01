Триппьер обвиняется в игре на тотализаторе

Футбольная ассоциация Англии подозревает защитника Кирана Триппьера в игре на тотализаторе, сообщает BBC. Предполагаемое нарушение произошло в июле 2019 года, когда Триппьер перешел из «Тоттенхэма» в «Атлетико».

29-летний Триппьер должен объясниться до 18 мая.

— Я полностью содействовал следствию Футбольной ассоциации последние несколько месяцев на добровольной основе и буду продолжать это делать, — заявил Триппьер. — Как профессионал я никогда делал ставок и не получал финансовой выгоды от ставок других игроков.