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Триппьер может вернуться в АПЛ

17:34
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Крайний защитник «Атлетико» Киран Триппьер недоволен своим положением в клубе и хочет вернуться в Англию, сообщает Diario Sport.

Главные претенденты на англичанина — «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». «Атлетико» осведомлен о ситуации и не намерен останавливать уход защитника. Мадридский клуб уже ищет замену Триппьеру, его главной целью является игрок «Лилля» Зеки Челик, которым они уже интересовались прошлым летом.

«Ньюкасл» уверен, что сможет подписать 31-летнего футболиста этой зимой. Клуб готов заплатить за Кирана более 30 миллионов фунтов, а самому игроку предложить 150 тысяч в неделю — это самая большая зарплата в истории клуба.

«Сорокам» нужно подкрепление, чтобы выбраться из зоны вылета, и англичанин является одной из целей наряду с Берли Джеймсом Тарковски, Беном Ми, Энтони Марсьялом, Джесси Лингардом и Эдином Джеко.

(Данил Сидоренко)

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