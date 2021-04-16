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Три топ-клуба АПЛ претендуют на защитника «Барселоны» Юмтити

17:58
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Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити может продолжить карьеру в Англии, сообщает Goal со ссылкой на Mundo Deportivo.

По информации источника, на 27-летнего француза претендуют «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Ливерпуль». Сообщается, что каталонский клуб готов расстаться с футболистом в летнее трансферное окно.

В сезоне-2020/21 Юмтити провел 13 матчей за «Барселону» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/o3yxfrr31k6h162ka53p92710

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