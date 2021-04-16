Три топ-клуба АПЛ претендуют на защитника «Барселоны» Юмтити
Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити может продолжить карьеру в Англии, сообщает Goal со ссылкой на Mundo Deportivo.
По информации источника, на 27-летнего француза претендуют «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Ливерпуль». Сообщается, что каталонский клуб готов расстаться с футболистом в летнее трансферное окно.
В сезоне-2020/21 Юмтити провел 13 матчей за «Барселону» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/o3yxfrr31k6h162ka53p92710
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