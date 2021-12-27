Три немецких клуба претендуют на форварда Юсуфа Демира, выступающего за «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Юсуф Демир интересен трем немецким клубам.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на газету Kronen Zeitung, на 18-летнего футболиста претендуют «Байер», «Айнтрахт» и дортмундская «Боруссия».

Австрийский футболист играет за каталонский клуб на правах аренды из венского «Рапида». Он провел на поле девять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. В случае, если сыграет десятую игру, «Барса» обязана будет выкупить его за 10 миллионов евро.

Клуб не устраивает этот вариант и Демиру предложено искать новую команду, так как выпускать на поле его не будут.

Срок арендного соглашения форварда с «Барсой» истекает в конце сезона-2021/22. Контракт с «Рапидом» действует до 30 июня 2023 года.