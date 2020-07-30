Компания Off the Pitch подготовила исследование по финансовому управлению европейских клубов в 2019 году. Всего было проанализировано 128 клубов по трем основным показателям: рентабельность по показателю EBITDA (объем прибыли до вычета расходов без учета амортизационных отчислений), рентабельность активов и коэффициент собственного капитала.

Примечательно, что первые три места заняли клубы из Испании, а возглавил рейтинг «Леганес», который по итогам сезона вылетел в сегунду. Его рейтинг финансового управления составил 40.

Второе место занял «Эйбар» с показателем 38,9, а тройку замкнула «Сельта» (31,2). Цвета последней в первой половине 2020 года на правах аренды защищал россиянин Федор Смолов.

Также в топ-10 вошли «Аякс», «Боруссия» из Дортмунда, «Бернли», «Аталанта», «Манчестер Сити», «Бавария» и «Наполи».

Более подробная информация о принципах расчета и лидерах в отдельных показателях доступна на сайте Off the Pitch.