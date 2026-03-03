Три игрока «Реала» пропустят матч с «Сельтой» из-за дисквалификации

Защитники «Реала» Дин Хейсен и Альваро Каррерас и полузащитник Франко Мастантуоно пропустят матч 27-го тура чемпионата Испании с «Сельтой».

В игре с «Хетафе» (0:1) Хейсен и Каррерас получили по желтой карточке и из-за перебора предупреждений не сыграют в следующем матче. Мастантуоно получил прямую красную карточку.

Матч «Сельта» — «Реал» состоится 7 марта.

В сезоне-2025/26 Хейсен в 33 матчах забил один гол и сделал две результативные передачи. У Каррераса 34 матча, два гола и две передачи, у Мастантуоно — три гола в 26 матчах.