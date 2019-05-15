Тренировка "Барселоны" глазами Месси. Видео

"Барселона" в своем официальном Твиттере опубликовала видео, на котором продемонстрировала одну из тренировок команды. Особенность ролика заключается в том, что он снят от лица нападающего каталонцев Лионеля Месси.

В текущем сезоне Месси провел 48 матчей за "Барселону", забил 48 голов и отдал 17 результативных передач. Каталонский клуб досрочно стал чемпионом Испании в сезоне-2018/19, набрав 86 очков в 37 играх.

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