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Сегодня, 08:06

Главный тренер «Жироны»: «Первый гол «Реала» стал ударом — пас Беллингема удивительный»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Жироны» Мичел Анхель прокомментировал поражение от «Реала» (0:3) в 8-м туре ла лиги.

«Мы очень хорошо вошли в игру, но, когда Реал вышел из-под нашего давления, они немного потопили нас. Первая голевая передача Беллингема удивительная, этот гол стал ударом. Поражения причиняют боль, но «Реал» был очень активным, это стоило нам очков. Счёт 0:1 заставил нас взглянуть на сложность матча. Возможно, мы немного снизили темп, но были удовлетворены игрой. Это была игра, в которой мадридцы были лучшими в зонах.

Это первое поражение в этом сезоне, как в предсезонке, так и в Ла Лиге. Горжусь игрой команды. Чемпионат продолжается, мы должны расти», — цитирует тренера As.

«Реал» с 21 очком вернулся на первое место в ла лиге. «Жирона» с 19 баллами опустилась на третье место в турнирной таблице.

В следующем туре команда Карло Анчелотти на своем поле примет «Осасуну». Встреча пройдет 7 октября. В этот же день «Жирона» в гостях сыграет с «Кадисом».

ФК Жирона
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 8 7 0 1 16-6 21
2
 Барселона 8 6 2 0 19-8 20
3
 Жирона 8 6 1 1 18-11 19
4
 Р. Сосьедад 8 4 3 1 16-10 15
5
 Атлетик 8 4 2 2 13-9 14
6
 Атлетико 6 4 1 1 15-5 13
7
 Р. Вальекано 8 3 3 2 9-11 12
8
 Валенсия 7 3 1 3 9-7 10
9
 Кадис 7 2 3 2 6-8 9
10
 Бетис 7 2 3 2 7-12 9
11
 Хетафе 8 2 3 3 10-13 9
12
 Вильярреал 8 2 2 4 10-13 8
13
 Алавес 7 2 1 4 6-10 7
14
 Осасуна 7 2 1 4 7-10 7
15
 Севилья 7 2 1 4 11-10 7
16
 Мальорка 8 1 4 3 11-14 7
17
 Сельта 7 1 2 4 7-11 5
18
 Лас-Пальмас 7 1 2 4 2-6 5
19
 Гранада 7 1 1 5 10-18 4
20
 Альмерия 7 0 2 5 8-18 2
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29.09 22:00
Барселона – Севилья
 1 : 0
30.09 15:00
Хетафе – Вильярреал
 0 : 0
30.09 17:15
Р. Вальекано – Мальорка
 2 : 2
30.09 19:30
Жирона – Реал
 0 : 3
30.09 22:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 3 : 0
1.10 15:00
Альмерия – Гранада
 - : -
1.10 17:15
Алавес – Осасуна
 - : -
1.10 22:00
Атлетико – Кадис
 - : -
1.10 22:00
Бетис – Валенсия
 - : -
2.10 22:00
Лас-Пальмас – Сельта
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Альваро Мората

Атлетико

 5
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Такэфуса Кубо

Реал Сосьедад

 5
П
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Вильярреал

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Савио

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Диего Рико

Хетафе

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Чими Авила

Осасуна

 6 2 1
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Ойян Сансет

Атлетик

 5 1 0
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