Главный тренер «Жироны»: «Первый гол «Реала» стал ударом — пас Беллингема удивительный»

Главный тренер «Жироны» Мичел Анхель прокомментировал поражение от «Реала» (0:3) в 8-м туре ла лиги.

«Мы очень хорошо вошли в игру, но, когда Реал вышел из-под нашего давления, они немного потопили нас. Первая голевая передача Беллингема удивительная, этот гол стал ударом. Поражения причиняют боль, но «Реал» был очень активным, это стоило нам очков. Счёт 0:1 заставил нас взглянуть на сложность матча. Возможно, мы немного снизили темп, но были удовлетворены игрой. Это была игра, в которой мадридцы были лучшими в зонах.

Это первое поражение в этом сезоне, как в предсезонке, так и в Ла Лиге. Горжусь игрой команды. Чемпионат продолжается, мы должны расти», — цитирует тренера As.

«Реал» с 21 очком вернулся на первое место в ла лиге. «Жирона» с 19 баллами опустилась на третье место в турнирной таблице.

В следующем туре команда Карло Анчелотти на своем поле примет «Осасуну». Встреча пройдет 7 октября. В этот же день «Жирона» в гостях сыграет с «Кадисом».