Главный тренер «Жироны»: «Первый гол «Реала» стал ударом — пас Беллингема удивительный»
Главный тренер «Жироны» Мичел Анхель прокомментировал поражение от «Реала» (0:3) в 8-м туре ла лиги.
«Мы очень хорошо вошли в игру, но, когда Реал вышел из-под нашего давления, они немного потопили нас. Первая голевая передача Беллингема удивительная, этот гол стал ударом. Поражения причиняют боль, но «Реал» был очень активным, это стоило нам очков. Счёт 0:1 заставил нас взглянуть на сложность матча. Возможно, мы немного снизили темп, но были удовлетворены игрой. Это была игра, в которой мадридцы были лучшими в зонах.
Это первое поражение в этом сезоне, как в предсезонке, так и в Ла Лиге. Горжусь игрой команды. Чемпионат продолжается, мы должны расти», — цитирует тренера As.
«Реал» с 21 очком вернулся на первое место в ла лиге. «Жирона» с 19 баллами опустилась на третье место в турнирной таблице.
В следующем туре команда Карло Анчелотти на своем поле примет «Осасуну». Встреча пройдет 7 октября. В этот же день «Жирона» в гостях сыграет с «Кадисом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|8
|7
|0
|1
|16-6
|21
|
2
|Барселона
|8
|6
|2
|0
|19-8
|20
|
3
|Жирона
|8
|6
|1
|1
|18-11
|19
|
4
|Р. Сосьедад
|8
|4
|3
|1
|16-10
|15
|
5
|Атлетик
|8
|4
|2
|2
|13-9
|14
|
6
|Атлетико
|6
|4
|1
|1
|15-5
|13
|
7
|Р. Вальекано
|8
|3
|3
|2
|9-11
|12
|
8
|Валенсия
|7
|3
|1
|3
|9-7
|10
|
9
|Кадис
|7
|2
|3
|2
|6-8
|9
|
10
|Бетис
|7
|2
|3
|2
|7-12
|9
|
11
|Хетафе
|8
|2
|3
|3
|10-13
|9
|
12
|Вильярреал
|8
|2
|2
|4
|10-13
|8
|
13
|Алавес
|7
|2
|1
|4
|6-10
|7
|
14
|Осасуна
|7
|2
|1
|4
|7-10
|7
|
15
|Севилья
|7
|2
|1
|4
|11-10
|7
|
16
|Мальорка
|8
|1
|4
|3
|11-14
|7
|
17
|Сельта
|7
|1
|2
|4
|7-11
|5
|
18
|Лас-Пальмас
|7
|1
|2
|4
|2-6
|5
|
19
|Гранада
|7
|1
|1
|5
|10-18
|4
|
20
|Альмерия
|7
|0
|2
|5
|8-18
|2
|29.09
|22:00
|
Барселона – Севилья
|1 : 0
|30.09
|15:00
|
Хетафе – Вильярреал
|0 : 0
|30.09
|17:15
|
Р. Вальекано – Мальорка
|2 : 2
|30.09
|19:30
|
Жирона – Реал
|0 : 3
|30.09
|22:00
|
Р. Сосьедад – Атлетик
|3 : 0
|1.10
|15:00
|
Альмерия – Гранада
|- : -
|1.10
|17:15
|
Алавес – Осасуна
|- : -
|1.10
|22:00
|
Атлетико – Кадис
|- : -
|1.10
|22:00
|
Бетис – Валенсия
|- : -
|2.10
|22:00
|
Лас-Пальмас – Сельта
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|6
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|5
|
|
Такэфуса Кубо
Реал Сосьедад
|5
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|4
|
|
Савио
Жирона
|4
|
|
Диего Рико
Хетафе
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|6
|2
|1
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|5
|1
|0
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|8
|1
|3