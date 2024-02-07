Тренер «Жироны» Мичел дисквалифицирован на два матча и пропустит игру с «Реалом»

Королевская футбольная федерация Испании (RFEF) объявила, что главный тренер «Жироны» Мичел дисквалифицирован на два матча ла лиги.

48-летний специалист получил красную карточку в концовке матча против «Реал Сосьедад» (0:0) в 23-м туре ла лиги. Он активно высказывал недовольство решениями арбитров.

Таким образом, Мичел пропустит матчи «Жироны» против «Реала» (10 февраля) и «Атлетика» из Бильбао (19 февраля).

После 23 туров «Жирона» (56 очков) занимает второе место в турнирной таблице ла лиги, отставая от «Реала» на 2 очка.