Тренер юношеской команды "Реала" был уволен после критики в адрес звезд клуба

Тренер юношеской команды "Реала" Альваро Бенито был уволен после критики в адрес звезд мадридского клуба. Он резко высказался после поражения "Реала" от "Барселоны" (0:3) в ответном полуфинале Кубка Испании.

– Проблема в том, что некоторые игроки далеки от своего уровня, – цитирует AFP Бенито. – Каземиру сейчас недостаточно хорош, чтобы хоть минуту играть за "Реал". Кроос фантастичен, когда ветер дует в его пользу. Когда этого нет, он растворяется.

За эти слова Бенито был отправлен в отставку. Ожидается, что на его место пригласят легенду "Реала" Рауля.