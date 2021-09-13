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Тренер «Валенсии» рассказал о травме Черышева

16:07
Денис Черышев. Фото AFP
Денис Черышев. Фото AFP
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Главный тренер «Валенсии» Хосе Бордалас рассказал о повреждении российского полузащитника Дениса Черышева. Россиянин получил травму в матче четвертого тура чемпионата Испании против «Осасуны» (4:1).

«Денис почувствовал боль в колене. Не думаю, что у него серьезная травма, но в тот момент мы решили поберечь его. Поэтому была произведена замена. Спустя некоторое время его состояние улучшилось», — цитирует тренера AS.

В ближайшее время российский полузащитник должен пройти медобследование.

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Иван Шитик все материалы автора

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