Тренер «Валенсии» рассказал о травме Черышева

Главный тренер «Валенсии» Хосе Бордалас рассказал о повреждении российского полузащитника Дениса Черышева. Россиянин получил травму в матче четвертого тура чемпионата Испании против «Осасуны» (4:1).

«Денис почувствовал боль в колене. Не думаю, что у него серьезная травма, но в тот момент мы решили поберечь его. Поэтому была произведена замена. Спустя некоторое время его состояние улучшилось», — цитирует тренера AS.

В ближайшее время российский полузащитник должен пройти медобследование.