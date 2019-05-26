Тренер "Валенсии" Марселино: "Я самый счастливый человек в мире"

Главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль - о финале Кубка Испании против "Барселоны" (2:1).

- Это мой первый трофей, и я очень счастлив, - цитирует специалиста Sport.es. - Благодарю игроков, болельщиков, тренерский штаб и мою семью. Я самый счастливый человек в мире. Футбол бывает так изменчив. Прошлый год был великолепным. Мы плохо начали этот сезон, но сплоченность игроков подарили нам эту победу. Они подарили мне шанс выиграть этот трофей.

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