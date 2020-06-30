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Тренер «Сельты» рассказал о будущем Смолова в клубе

30 июня 2020, 05:06
Оскар Гарсия и Федор Смолов. Фото El Desmarque
Оскар Гарсия и Федор Смолов. Фото El Desmarque
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Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия отметил, что пока переговоры о сохранении российского нападающего Федора Смолова, арендованного у «Локомотива», не ведутся. По его словам, все в клубе сосредоточены на чемпионате Испании, так как команда ведет борьбу за выживание.

— Он не только забил два гола, но и проделал большую работу, — цитирует El Desmarque Гарсию. — Он также помогает освободить Яго Аспаса в зависимости от того, какие функции исполняет, например, когда играет Санти.

Мы довольны его предрасположенностью к работе. Он очень вовлечен в проект. Знаем, что до конца сезона у нас это будет точно, а затем посмотрим. Если клуб решит, что Федор должен остаться, и сам игрок захочет остаться, тогда, я полагаю, будут переговоры. В настоящее время нечего говорить о следующем сезоне, если не получится спастись.

30-летний Смолов забил за «Сельту» два гола — «Реалу» и «Барселоне». Всего за клуб из Виго россиянин провел 11 матчей (591 минута).

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