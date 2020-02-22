Тренер «Сельты» доволен всеми игроками, включая Смолова

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия похвалил всех футболистов после победы над «Леганесом» (1:0) в матче чемпионата Испании. Среди своих игроков он отметил, в частности, россиянина Федора Смолова. Форвард вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 65-й минуте.

— Я стараюсь улучшить игру каждого футболиста, — цитирует Mundo Celeste Оскара Гарсию. — Некоторые уже находятся на отличном уровне. Рафинья, Мурильо, Нестор, Уго, Лукас — все провели хороший матч. Все сделали шаг вперед, все были очень хороши. Смолов и даже Санти, выделяю всех.