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Тренер «Сельты» доволен всеми игроками, включая Смолова

18:03
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Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия похвалил всех футболистов после победы над «Леганесом» (1:0) в матче чемпионата Испании. Среди своих игроков он отметил, в частности, россиянина Федора Смолова. Форвард вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 65-й минуте.

— Я стараюсь улучшить игру каждого футболиста, — цитирует Mundo Celeste Оскара Гарсию. —  Некоторые уже находятся на отличном уровне. Рафинья, Мурильо, Нестор, Уго, Лукас — все провели хороший матч. Все сделали шаг вперед, все были очень хороши. Смолов и даже Санти, выделяю всех.

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