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11 октября, 22:40

Де ла Фуэнте: «Травмы Родри и Карвахаля? Это страшная часть спорта»

Руслан Минаев
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал травмы игроков национальной команды.

Из-за разрыва крестообразных связок колена на долгие сроки выбыли защитник Дани Карвахаль и хавбек Родри.

«Травмы всегда сопровождали игроков. Мы не можем никого обвинять в этом. Футболист не должен этого бояться. Мы должны жить с этой страшной частью спорта. Это часть процесса преодоления. Спорт сам по себе вреден для здоровья в долгосрочной перспективе. Нужно быть сильным, чтобы преодолеть эту ситуацию», — цитирует тренера Sport.es.

В октябре и ноябре Испания сыграет в Лиге наций с Данией (12 октября и 15 ноября), Сербией (15 октября) и Швейцарией (18 ноября).

Даниэль Карвахаль
Сборная Испании по футболу
Луис де ла Фуэнте
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 Атлетико 9 4 5 0 13-5 17
4
 Вильярреал 9 5 2 2 17-17 17
5
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