Тренер «Ривер Плейта» Гальярдо может возглавить «Барселону». Ранее его хвалил Гвардьола

Главный тренер «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо может сменить Эрнесто Вальверде в «Барселоне», утверждает ESPN. Позиции Вальверде в «Барсе» пошатнулись после неудач в предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов и слабого старта в сезоне-2019/20.

Бывший полузащитник сборной Аргентины Гальярдо возглавил «Ривер Плейт» в 2014 году, выиграл с клубом два Кубка и Суперкубок Аргентины, два Кубка Либертадорес и Южноамериканский кубок. В прошлом году он был признан тренером года в Южной Америке.

Ранее о Гальярдо положительно отзывался бывший главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардьола.