Тренер «Реала» Зидан прокомментировал будущее Рамоса
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан перед матчем 25-го тура чемпионата Испании с «Реал Сосьедадом» высказался о будущем защитника Серхио Рамоса.
«Вы постоянно спрашиваете меня об одном и том же. Он невероятный игрок, я жду его выздоровления, и ничего более», — цитирует Зидана Goal.
Контракт 34-летнего испанца с «Реалом» истекает в конце нынешнего сезона. В СМИ сообщают об интересе к Рамосу со стороный «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».
Из-за травмы колена защитник не играл появлялся на поле с 14 января, тогда «Реал» в полуфинал Суперкубка Испании проиграл «Атлетику». Рамос перенес операцию, его возвращение ожидается в конце марте или начале апреля.
В текущем сезоне капитан мадридцев провел 18 матчей за «Реал», в которых забил 5 мячей и отдал одну голевую передачу.
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