Тренер «Реал Сосьедад» Альгуасиль покинет клуб летом

Иманол Альгуасиль, главный тренер «Реал Сосьедад», объявил о решении покинуть команду по окончании текущего сезона, сообщает клубная пресс-служба.

Альгуасиль тренирует «Реал Сосьедад» с 2018 года. Именно в этом клубе он начинал свою игровую и тренерскую карьеру, работая с юношескими и молодежными командами с 2011 года.

Под руководством Альгуасиля «Реал Сосьедад» выиграл Кубок Испании в сезоне-2019/20. С 2023 года за клуб выступает российский полузащитник Арсен Захарян.

На данный момент «Реал Сосьедад» находится на девятой строчке в таблице ла лиги с 42 очками, набранными в 33 матчах.