Алонсо об Анчелотти: «Меня бы не было в «Реале» без него»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо поблагодарил Карло Анчелотти на пресс-конференции по поводу подписания контракта с мадридским клубом.

Контракт с 43-летним испанцем рассчитан на три года — до 30 июня 2028 года. Он приступит к работе с 1 июня. 65-летний итальянец возглавил сборную Бразилии.

«Цикл в «Реале» завершился при Карло Анчелотти, который был моим тренером. Он оставил след в моей жизни и оказал огромное влияние на меня. Я не был бы здесь без всего, чему я научился у Анчелотти. Для меня огромная честь сменить его в «Реале», где он многого добился. Надеюсь, что смогу оправдать ожидания», — сказал Алонсо.

С октября 2022 года Алонсо возглавлял «Байер». Под его руководством леверкузенцы стали чемпионами Германии в сезоне-2023/24. Также команда выиграла Кубок и Суперкубок страны.