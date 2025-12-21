Алонсо о свисте в адрес Винисиуса: «Фанаты «Реала» имею право выражать свое мнение»
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо отреагировал на свист болельщиков мадридского клуба в адрес форварда Винисиуса Жуниора в матче с «Севильей» (2:0) в 17-м туре Ла лиги.
Бразилец был освистан, уходя на скамейку после замены на 83-й минуте. Форвард никак не отреагировал на действия фанатов.
«Болельщики, конечно же, суверенны и вправе выражать свое мнение. Сегодняшний матч был сложным из-за того, как мы к нему подходили, мы можем прибавить и понимаем это, но я ценю текущую форму команды. Теперь собираемся использовать эту паузу для отдыха и уверенно начать следующий год», — цитирует Алонсо Marca.
«Реал» набрал 42 очка в 18 матчах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании-2025/26.
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|16.08
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