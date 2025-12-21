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21 декабря 2025, 11:45

Алонсо о свисте в адрес Винисиуса: «Фанаты «Реала» имею право выражать свое мнение»

Руслан Минаев
Хаби Алонсо и Винисиус Жуниор.
Фото AFP

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо отреагировал на свист болельщиков мадридского клуба в адрес форварда Винисиуса Жуниора в матче с «Севильей» (2:0) в 17-м туре Ла лиги.

Бразилец был освистан, уходя на скамейку после замены на 83-й минуте. Форвард никак не отреагировал на действия фанатов.

«Болельщики, конечно же, суверенны и вправе выражать свое мнение. Сегодняшний матч был сложным из-за того, как мы к нему подходили, мы можем прибавить и понимаем это, но я ценю текущую форму команды. Теперь собираемся использовать эту паузу для отдыха и уверенно начать следующий год», — цитирует Алонсо Marca.

«Реал» набрал 42 очка в 18 матчах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании-2025/26.

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Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал
Хаби Алонсо
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