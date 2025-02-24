Анчелотти: «Гюлер не травмирован и будет играть»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, почему полузащитник Арда Гюлер не выходил на поле в последних пяти матчах.

«У Арды Гюлера нет травм. Причин [по которым он не играл] нет. Он готов и будет играть», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Последний раз Гюлер появлялся на поле 5 февраля в матче с «Леганесом» в Кубке Испании. 19-летний турок в этом сезоне забил 3 мяча и сделал 5 голевых пасов в 27 матчах за «Реал».