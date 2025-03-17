Тренер «Реал Сосьедад» Альгуасиль рассказал о травме Захаряна

Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль рассказал о травмах игроков, в том числе полузащитника Арсена Захаряна.

«Жаль, что мы проиграли обеим командам: «Севилье» и «Манчестер Юнайтед». Бекер испытывал дискомфорт в колене, а после матча оно сильно заболело. А в случае с Захаряном жаль, что у него снова случился рецидив. Посмотрим, на какой срок у него перерыв», — приводит слова Альгуасиля издание Marca.

В нынешнем сезоне Захарян провел всего 4 матча во всех турнирах из-за травм, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. В своей последней встрече с «Леганесом» (3:0) 23 февраля 21-летний хавбек поразил ворота соперника и получил травму.