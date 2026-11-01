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Тренер Расинга Лопес раскритиковал судейство в игре с Реалом

Тренер «Расинга» Лопес раскритиковал судейство в игре с «Реалом»: «Не умеют пользоваться ВАР»

Сергей Ярошенко

Главный тренер «Расинга» Хосе Альберто Лопес остался недоволен назначением пенальти в ворота своей команды в матче 11-го тура Ла лиги против «Реала» (0:3).

«Я не понимаю, почему есть действия, в которые вмешивается ВАР, а есть те, в которые нет. В моменте с пенальти, назначенном на Мбаппе, нет ничего. В футболе это нормально, можно задеть соперника. Я не понимаю, почему ВАР не вмешивается. Вот что меня беспокоит. Они не умеют пользоваться ВАР», — цитирует Лопеса AS.

На 10-й минуте встречи полузащитник «Расинга» Маттео Прати вступил в контакт с нападающим «Реала» Килианом Мбаппе в штрафной площади. Главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро назначил пенальти, после которого Мбаппе открыл счет на 11-й минуте.

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«Валенсия» в гостях победила «Эльче» в Ла лиге
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 11 10 0 1 46-12 30
2
 Атлетико 11 9 1 1 22-8 28
3
 Реал 11 9 0 2 28-10 27
4
 Бетис 11 7 2 2 18-15 23
5
 Реал Сосьедад 10 6 1 3 19-18 19
6
 Севилья 11 5 2 4 17-19 17
7
 Атлетик 9 3 3 3 12-9 12
8
 Вильярреал 11 3 3 5 15-15 12
9
 Сельта 11 2 6 3 10-10 12
10
 Алавес 11 3 3 5 15-17 12
11
 Р. Вальекано 10 3 3 4 15-20 12
12
 Хетафе 11 3 3 5 8-16 12
13
 Депортиво 10 2 5 3 13-13 11
14
 Эспаньол 11 3 2 6 13-14 11
15
 Осасуна 10 3 2 5 10-20 11
16
 Расинг 11 3 2 6 15-29 11
17
 Эльче 11 2 4 5 14-18 10
18
 Леванте 11 2 4 5 16-21 10
19
 Валенсия 11 2 3 6 8-17 9
20
 Малага 11 0 5 6 8-21 5
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30.10 23:00 Вильярреал – Эспаньол 0 : 1
31.10 16:00 Леванте – Атлетико 0 : 2
31.10 18:15 Р. Вальекано – Сельта 3 : 0
31.10 20:30 Бетис – Малага 2 : 1
31.10 23:00 Барселона – Алавес 6 : 1
1.11 16:00 Хетафе – Севилья 3 : 1
1.11 18:15 Расинг – Реал 0 : 3
1.11 20:30 Эльче – Валенсия 0 : 1
1.11 23:00 Атлетик – Реал Сосьедад - : -
2.11 23:00 Депортиво – Осасуна - : -
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Рафинья

Барселона

 15
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 12
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

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П
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 7
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Фермин Лопес

Барселона

 5
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Эспаньол

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И К Ж
Марио Мартин
Марио Мартин

Хетафе

 6 1 1
Лоренцо Аматуччи
Лоренцо Аматуччи

Депортиво

 7 1 3
Джене Даконам
Джене Даконам

Хетафе

 9 1 3
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