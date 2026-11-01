Тренер «Расинга» Лопес раскритиковал судейство в игре с «Реалом»: «Не умеют пользоваться ВАР»

Главный тренер «Расинга» Хосе Альберто Лопес остался недоволен назначением пенальти в ворота своей команды в матче 11-го тура Ла лиги против «Реала» (0:3).

«Я не понимаю, почему есть действия, в которые вмешивается ВАР, а есть те, в которые нет. В моменте с пенальти, назначенном на Мбаппе, нет ничего. В футболе это нормально, можно задеть соперника. Я не понимаю, почему ВАР не вмешивается. Вот что меня беспокоит. Они не умеют пользоваться ВАР», — цитирует Лопеса AS.

На 10-й минуте встречи полузащитник «Расинга» Маттео Прати вступил в контакт с нападающим «Реала» Килианом Мбаппе в штрафной площади. Главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро назначил пенальти, после которого Мбаппе открыл счет на 11-й минуте.