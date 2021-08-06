Тренер «ПСЖ» Почеттино про Месси: «Идет работа, чтобы команда становилась сильнее»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал о возможности перехода в клуб экс-нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. По его словам, даже в случае прихода аргентинца это не означает, что из команды уйдет форвард Килиан Мбаппе.

«Подписание Месси означает уход Мбаппе? Нет (смеется), — цитирует Почеттино Sky Sports. — Что касается Месси, то мы все видели, что вчера случилось. Но я не скажу ничего кромне того, что мы сконцентрированы на старте сезона и на матче с «Труа». Но в то же время наш спортивный директор и президент работают над тем, чтобы команда становилась сильнее во всех направлениях».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» начал переговоры с Месси. Вчера стала известно о его уходе из «Барселоны».

Месси дебютировал в составе первой команды «Барселоны» в 2004 году и с тех пор неизменно выступал за сине-гранатовых. Вместе с клубом аргентинец выиграл 10 раз чемпионат Испании и семь раз — Кубок Испании, также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.