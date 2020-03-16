Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Тренер любительского клуба в Испании умер от коронавируса. Ему был 21 год

16:15
Теги:

Тренер любительского испанского клуба «Атлетико Портанде Альта» Франсиско Гарсия умер от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. Ему был 21 год, сообщает Marca.

Незадолго до заражения коронавирусом у Гарсии было выявлено онкологическое заболевание, но его состояние было стабильным. Гарсия тренировал детскую команду клуба.

Испания занимает второе место в Европе после Италии по количеству заболевших (7,7 тысячи) и жертв (288 человек), по данным министерства здравоохранения на 15 марта.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир