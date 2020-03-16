Тренер любительского клуба в Испании умер от коронавируса. Ему был 21 год
Тренер любительского испанского клуба «Атлетико Портанде Альта» Франсиско Гарсия умер от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. Ему был 21 год, сообщает Marca.
Незадолго до заражения коронавирусом у Гарсии было выявлено онкологическое заболевание, но его состояние было стабильным. Гарсия тренировал детскую команду клуба.
Испания занимает второе место в Европе после Италии по количеству заболевших (7,7 тысячи) и жертв (288 человек), по данным министерства здравоохранения на 15 марта.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
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