Анчелотти опубликовал фото в ковбойской шляпе верхом на лошади на ранчо в США

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти опубликовал фото верхом на лошади на ранчо в Монтане (США).

65-летний итальянский специалист находится в отпуске вместе с супругой — канадкой Мариан Макклей.

«Когда в Монтане», — написал Анчелотти под фото в соцсети.

Карло Анчелотти с супругой. Фото Соцсети

В мае лошадь Анчелотти по кличке «Гала Реал» победила на турнире на Приз Дианы — одном из самых престижных во Франции.