Анчелотти опубликовал фото в ковбойской шляпе верхом на лошади на ранчо в США
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти опубликовал фото верхом на лошади на ранчо в Монтане (США).
65-летний итальянский специалист находится в отпуске вместе с супругой — канадкой Мариан Макклей.
«Когда в Монтане», — написал Анчелотти под фото в соцсети.
Карло Анчелотти с супругой.
Фото Соцсети
В мае лошадь Анчелотти по кличке «Гала Реал» победила на турнире на Приз Дианы — одном из самых престижных во Франции.
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