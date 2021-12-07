Тренер «Хетафе» Кике Санчес Флорес получил красную карточку после завершения матча с «Алетиком»

«Хетафе» сыграл вничью с «Атлетиком» (0:0) в матче 16-го тура чемпионата Испании. Уже после финального свистка тренер хозяев Кике Санчес Флорес был удален за споры с арбитром.

Специалист активно высказывал недовольство судейством. После удаления он продолжал протестовать. От арбитра его оттащили игроки собственной команды.

Таким образом, Кике Санчес Флорес матч 17-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» на выезде.

Хозяева набрали 11 очков и занимают 19-е место в турнирной таблице. У баскского клуба 21 очко и девятая позиция.