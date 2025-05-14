Капелло: «Не считаю Ямаля гением. Не могу сравнить его с Месси и Марадоной»

Бывший тренер «Реала», «Милана» и сборной России Фабио Капелло поделился мнением о таланте нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля.

«Ламин Ямаль обладает многими качествами и может совершенствоваться, но я не считаю его гением или феноменом. Месси и Марадона делали вещи, которые никто не мог себе представить, и сейчас я не могу сравнить его с ними», — сказал итальянский тренер в эфире El Partidazo de COPE.

В этом сезоне 17-летний испанец провел 52 матча за «Барселону», в которых забил 16 голов и сделал 24 результативные передачи. Действующее соглашение с каталонским клубом рассчитано до лета 2026 года. За сборную Испании Ямаль провел 19 матчей, забил 4 мяча и сделал 9 голевых пасов.