Тренер «Бетиса»: «Мы создадим проблемы «Реалу». Он не непобедим»

Главный тренер «Бетиса» Руби уверен, что его команда создаст много проблем «Реалу» в предстоящем матче чемпионата Испании.

— Мы переживаем не лучший момент в сезоне, потому что полоса без побед затянулась, — цитирует Marca Руби. — Но в команде заметно единение. «Реал», «Барселона», «Атлетико» — это все очень сильные команды, но мы не можем подходить к матчам с ними со слишком большим пиететом. Любой матч можно выиграть, если грамотно все сделать. И вы увидите «Бетис», который создаст много проблем «Реалу». Мы знаем, что это сильный соперник, который мало пропускает. Но он не непобедим. А мы свои сильные стороны изучили. Хотим воспользоваться небольшими слабостями «Реала». Нужно реализовывать моменты, я не сомневаюсь, что они у нас будут.