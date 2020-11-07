Тренер «Барселоны» объяснил, почему Месси остался в запасе на матче с «Бетисом»
Альфред Схредер, помощник главного тренера «Барселоны» Роналда Кумана, рассказал, почему форвард Лионель Месси не в стартовом составе на матч девятого тура чемпионата Испании против «Бетиса».
«Мы не говорим о травме, он просто недостаточно свеж, — цитирует специалиста в своем Twitter журналист ESPN Самуэль Мардсен. — Он сыграл много матчей. Куман сказал, что если ты не готов на сто процентов, то лучше начать матч на скамейке».
33-летний аргентинец в текущем сезоне провел девять матчей за «Барсу» и забил четыре мяча при четырех голевых передачах.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.