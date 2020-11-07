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Тренер «Барселоны» объяснил, почему Месси остался в запасе на матче с «Бетисом»

18:38
Лионель Месси. Фото Goal.com.
Лионель Месси. Фото Goal.com.
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Альфред Схредер, помощник главного тренера «Барселоны» Роналда Кумана, рассказал, почему форвард Лионель Месси не в стартовом составе на матч девятого тура чемпионата Испании против «Бетиса».

«Мы не говорим о травме, он просто недостаточно свеж, — цитирует специалиста в своем Twitter журналист ESPN Самуэль Мардсен. — Он сыграл много матчей. Куман сказал, что если ты не готов на сто процентов, то лучше начать матч на скамейке».

33-летний аргентинец в текущем сезоне провел девять матчей за «Барсу» и забил четыре мяча при четырех голевых передачах.

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