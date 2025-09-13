Флик о травме Ямаля: «Он играл, когда сборная Испании вела в три мяча. Это не забота о футболисте. Мне очень грустно»
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал травму нападающего Ламина Ямаля, у которого выявили проблемы в паховой области.
«Ямаль отправился играть за сборную Испании с болью и не тренировался. Ему дали обезболивающие, чтобы он смог выйти на поле. В обеих играх [Испания] вела минимум в три мяча, но он все равно провел на поле 73 и 79 минут. В перерывах между играми он не смог тренироваться. Это не забота об игроке. Мне очень грустно», — цитирует Флика пресс-служба «Барселоны».
14 сентября «Барселона» примет «Валенсию» в ла лиге, 18 сентября каталонцы сыграют в гостях с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов.
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14
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15
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|0-0
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16
|Леванте
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|0-0
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17
|Осасуна
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|0
|0-0
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18
|Расинг
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19
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|Алавес – Хетафе
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|Барселона – Атлетик
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|16.08
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|Сельта – Осасуна
|- : -
|16.08
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|Депортиво – Эльче
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|16.08
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|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|00:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
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|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|16.08
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