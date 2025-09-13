Флик о травме Ямаля: «Он играл, когда сборная Испании вела в три мяча. Это не забота о футболисте. Мне очень грустно»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал травму нападающего Ламина Ямаля, у которого выявили проблемы в паховой области.

«Ямаль отправился играть за сборную Испании с болью и не тренировался. Ему дали обезболивающие, чтобы он смог выйти на поле. В обеих играх [Испания] вела минимум в три мяча, но он все равно провел на поле 73 и 79 минут. В перерывах между играми он не смог тренироваться. Это не забота об игроке. Мне очень грустно», — цитирует Флика пресс-служба «Барселоны».