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13 сентября 2025, 16:50

Флик о травме Ямаля: «Он играл, когда сборная Испании вела в три мяча. Это не забота о футболисте. Мне очень грустно»

Руслан Минаев

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал травму нападающего Ламина Ямаля, у которого выявили проблемы в паховой области.

«Ямаль отправился играть за сборную Испании с болью и не тренировался. Ему дали обезболивающие, чтобы он смог выйти на поле. В обеих играх [Испания] вела минимум в три мяча, но он все равно провел на поле 73 и 79 минут. В перерывах между играми он не смог тренироваться. Это не забота об игроке. Мне очень грустно», — цитирует Флика пресс-служба «Барселоны».

14 сентября «Барселона» примет «Валенсию» в ла лиге, 18 сентября каталонцы сыграют в гостях с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов.

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Ламин Ямаль
Футбол
Сборная Испании по футболу
ФК Барселона
Ханс Флик
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Ямаль выбыл на неопределенный срок из-за проблем в паховой области

«Хетафе» обыграл «Овьедо» в ла лиге
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
18
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
19
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
20
 Малага 0 0 0 0 0-0 0
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38 тур
16.08 00:00 Алавес – Хетафе - : -
16.08 00:00 Атлетико – Малага - : -
16.08 00:00 Барселона – Атлетик - : -
16.08 00:00 Сельта – Осасуна - : -
16.08 00:00 Депортиво – Эльче - : -
16.08 00:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 00:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 00:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
16.08 00:00 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 00:00 Валенсия – Бетис - : -
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